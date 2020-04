Entra en vigencia orden de usar mascarillas en Condado Harris

HOUSTON – Este lunes entra en vigencia la orden emitida por la administradora ejecutiva del Condado Harris, Lina Hidalgo, en la que toda persona mayor de 10 años deberá portar una mascarilla cuando se encuentre en la calle.

La medida, que ha generado una amplia polémica, establece que cuando se esté en público la mascarilla deberá ser portada por los residentes del Condado.

La orden tiene una vigencia de 30 días y, según Hidalgo, la mascarilla no remplaza las medidas de distanciamiento social implementadas hace varias semanas.

Las autoridades locales, incluido el alcalde de Houston Sylvester Turner, han dicho que no buscan que la medida sea punitiva (tiene una multa de $1,000 por no cumplirla), sino que tiene como objetivo que haya responsabilidad social de la comunidad dado que la pandemia del coronavirus aún no ha pasado y aún está en el ambiente.

Cabe destacar que Hidalgo estableció una serie de excepciones, especialmente, para personas que tengan algún problema respiratorio. También incluye a las personas cuando manejan un vehículo, comen o hacen ejercicio de manera individual.

Hidalgo y Turner han insistido en que no tiene que ser una mascarilla médica y que, por el contrario, puede ser una bandana, una bufanda u otro accesorio que le tape la nariz y la boca.

Acá puedes seguir las recomendaciones de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) sobre cómo cubrirse la cara.

Si no has podido acceder a mascarillas puedes hacer clic aquí para ver dónde las están distribuyendo.