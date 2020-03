Estas son las escuelas que ofrecen comida gratuita en Houston

Ante la cancelación de clases hasta el 10 de abril en Houston y alrededores, la mayoría de los distritos escolares han dispuesto ofrecer alimentos de forma gratuita.

Los cierres son parte de una estrategia amplia para limitar las interacciones públicas y frenar la propagación de los casos de COVID-19.

El Distrito Escolar Independiente de Houston (HISD, en inglés), en conjunto con el Banco de Alimentos de Houston, ha ampliado el número de centros de distribución de alimentos para esta semana.

Grenita Lathan, superintendente interina de HISD, indicó que la iniciativa “ayudará a las familias de bajos recursos en tiempos de crisis” y que las entregas se harán a “todas” las familias.

La recomendación al público en general al asistir a los centros de distribución es que mantengan los protocolos de distanciamiento social de al menos seis pies de distancia como medida de precaución.

Este es la lista de centros de distribución del HISD:

Miércoles 18 de marzo

Bonham Elementary School, 8302 Braes River Dr., 9 a.m. – mediodía

Forest Brook Middle School, 7525 Tidwell Rd., 9 a.m. – mediodía

Furr High School., 520 Mercury Dr., 9 a.m. – mediodía

Jane Long Academy, 6501 Bellaire Blvd., 1 – 4 p.m.

Kelso Elementary School, 5800 Southmund St., 1 – 4 p.m.

Mitchell Elementary School, 10900 Gulfdale Dr., 1 – 4 p.m.

Revere Middle School, 10502 Briar Forest Dr., 1 – 4 p.m.

Sam Houston High School, 9400 Irvington Blvd., 1 – 4 p.m.

Waltrip High School, 1900 W. 34th St., 3 – 6 p.m.

Westbury High School, 11911 Chimney Rock Rd., 3 – 6 p.m.

Wheatley High School, 4801 Providence St., 3 – 6 p.m.

Jueves, 19 de marzo

Ashford Elementary School, 1815 Shannon Valley Dr., 9 a.m. – mediodía

Austin High School, 1700 Dumble St., 9 a.m. – mediodía

Clifton Middle School, 6001 Golden Forest Dr., 9 a.m. – mediodía

Cullen Middle School, 6900 Scott St., 9 a.m. – mediodía

Sharpstown High School, 7504 Bissonnet St., 1 – 4 p.m.

Sterling High School, 11625 Martindale Rd., 1 – 4 p.m.

Tinsley Elementary School, 11035 Bob White Dr., 1 – 4 p.m.

Wesley Elementary School, 800 Dillard St., 3 – 6 p.m.

Worthing High School, 9215 Scott St., 3 – 6 p.m.

Yates High School, 3650 Alabama St., 3 – 6 p.m.

Viernes, 20 de marzo

Benavidez Elementary School, 6262 Gulfton St., 9 a.m. – mediodía

Black Middle School, 1575 Chantilly Ln., 9 a.m. – mediodía

Booker T. Washington High School, 4204 Yale St., 9 a.m. – mediodía

Burbank Middle Schoolm 315 Berry Rd., 9 a.m. – mediodía

Chavez High School, 8501 Howard Dr., 1 – 4 p.m.

Fondren Middle School, 6333 S. Braeswood Blvd., 1 – 4 p.m.

Henry Middle School, 10702 E. Hardy Rd., 1 – 4 p.m.

Jones Futures Academy, 7414 St. Lo Rd., 3 – 6 p.m.

Key Middle School, 4000 Kelley St., 3 – 6 p.m.

North Forest High School, 10726 Mesa Dr., 3 – 6 p.m.

Por su parte, el Distrito Escolar de Fort Bend hará lo mismo con desayunos y almuerzos gratuitos para menores de 18 años y estudiantes con necesidades especiales sin importar su edad. El horario es de lunes a viernes de 7:30 am a 9 am y de 11:30 am a 1 pm. No importa si el estudiante no está inscrito en ese distrito.

Travis High School (11111 Harlem Rd, Richmond, TX 77406)

Hodges Bend Middle School (16510 Bissonnet St, Houston, TX 77083)

Kempner High School (14777 Voss Rd, Sugar Land, TX 77498)

Sartartia Middle School (8125 Homeward Way, Sugar Land, TX 77479)

First Colony Middle School (3225 Austin Pkwy, Sugar Land, TX 77479)

Dulles High School (550 Dulles Ave, Sugar Land, TX 77478)

Missouri City Middle School (202 Martin Ln, Missouri City, TX 77489)

Elkins High School (7007 Knights Ct, Missouri City, TX 77459)

Ridge Point High School (500 Waters Lake Blvd, Missouri City, TX 77459)

McAuliffe Middle School (16650 S Post Oak Rd, Houston, TX 77053)

Hightower High School (3333 Hurricane Ln, Missouri City, TX 77459)