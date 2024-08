Estudio revela preocupante situación de niños latinos en el condado Harris

HOUSTON - Un reciente informe abre del grupo Children at Risk deja al descubierto algunos de los problemas más serios que afectan a los más pequeños de nuestra comunidad.

El informe señala que muchos niños hispanos en Houston y en el condado Harris no tienen suficiente comida en sus casas o no se alimenta bien, y más preocupante aun, dicen que son los niños latinos los más propensos a desarrollar enfermedades como la diabetes y la obesidad. Y la falta de servicios de salud infantil sobre todo en el norte de Houston, es mucho mayor a otras zonas.

El Departamento de Policía del Houston ISD está implementando medidas para garantizar un ambiente seguro para todos. Maria Fernanda Sierra con el reportaje.

Todo surge a partir de este reciente informe de Children at Risk que revela deficiencias en cuanto a los servicios de salud y atención médica para menores en el condado Harris.

Hemos encontrado que hay comunidades completas donde ni siquiera hay donde poder llevar a los niños a que los cuiden, causando que nuestras familias tengan que tomar decisiones difíciles como con quién dejar a sus criaturas para poder ir a trabajar o en si no trabajar porque no hay un lugar seguro o accesible para poder dejar a sus hijos, dijo Diana del Pilar de la organización Children at Risk .

El informe destaca que casi la mitad de los niños en Texas son latinos, pero uno de cada tres vive en pobreza a pesar del esfuerzo constante de sus padres.

La falta de recursos se ve reflejada en la alimentación: uno de cada cinco niños en el condado de Harris no recibe una nutrición adecuada, lo que aumenta el riesgo de obesidad y diabetes.

Además de la lucha por la comida, la salud mental de los niños latinos es otro desafío alarmante, según los datos arrojados por esta investigación.

Los oficiales públicos saben lo que está pasando. Saben que es un problema para nuestro pueblo y saben que tenemos que hacer cosas diferentes dijo Bob Sanborn presidente de la citada organización.

Para cambiar esta realidad, proponen crear programas de acceso a comida sana, y de educación para niños pequeños.

Con este informe buscan que los funcionarios públicos reconozcan y actúen sobre este problema.

También quieren pedir más apoyo financiero para abrir más centros de ayuda y escuelas que beneficien a nuestra comunidad.

