Familia hispana lanza campaña para hallar a hijo desaparecido

HOUSTON – Una familia hispana está pidiendo ayuda para dar con el paradero de su hijo de 19 años desaparecido desde el pasado 13 de enero al sureste de Houston.

Jonathon Giorgianni fue visto por última vez ese día y desde entonces su familia no ha vuelto a tener rastro del joven.

Por esta razón, la familia del hoy desaparecido decidió comprar una valla en una transitada vía de la ciudad para tratar de hacer más público este caso.

La valla está ubicada en el 4115 Glenbrook Court, sobre la I-45 sur.

La familia de Jonathon está siendo apoyada por el Texas Center for The Missing, una organización no gubernamental que aboga por casos de personas desaparecidas.

Giorgianni mide unos 5´8” de estatura y pesa unas 160 libras.

Si tienes información sobre este caso puedes hacer llamar al Departamento de Policía de Houston al 832-394-1840.

