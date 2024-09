Joven guatemalteco muere ahogado tras salvar a dos mujeres en el río San Jacinto

HOUSTON - El pasado domingo por la tarde, un joven de origen guatemalteco perdió la vida tras rescatar a dos mujeres que estaban a punto de ahogarse en el río San Jacinto en Crosby. Según las autoridades, el incidente ocurrió cerca de las 6:50 p.m. en el bloque 1900 de Gulf Pump Road.

El joven, identificado como Odward Cirin Mendez, de 25 años, logró sacar a las dos mujeres del agua, pero después fue arrastrado por la corriente. Equipos de búsqueda y rescate, incluyendo el equipo de buceo de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris y el Departamento de Bomberos de Crosby, respondieron al llamado de emergencia. Horas más tarde, el cuerpo fue recuperado por el equipo de buceo.

The @HCSOTexas Dive Team is responding to the 1900 blk of Gulf Pump Rd (Crosby). Preliminary: an adult male (approx 25) and two females were in water. The females started going under water and the male was able to assist them, but he too went under water and has not resurfaced. pic.twitter.com/6ZX68ufZxy