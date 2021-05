Habrían recuperado cadáver de militar desaparecido en Surfside Beach

HOUSTON – El presunto cadáver del miembro de la Fuerza Aérea desaparecido el pasado domingo en las aguas de Golfo de México en Surfside Beach habría sido recuperado este martes por familiares del hombre de 22 años.

De acuerdo con la Oficina del Alguacil del Condado Brazoria, familiares de Elijah Posana habrían encontrado el cuerpo del militar cerca de los accesos 3 y 4 de la playa.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El hallazgo se llevó a cabo hacia las 7 a.m.

No obstante, hasta tanto no se realice la autopsia o se dé un parte por la Oficina de Ciencias Forenses no se podrá confirmar que efectivamente se trata de Posana.

El militar fue visto por última vez el domingo cuando estaba en la playa y, aparentemente, fue arrastrado por una corriente marina.