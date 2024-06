Presunto incidente de ira al volante en el sur de Houston

HOUSTON - Las autoridades atienden un presunto incidente de ira al volante en el sureste de la ciudad frente al complejo de viviendas Holly Hall Townhouse.

Según el informe preliminar de la policía, un posible tiroteo en la carretera provocó que dos coches fueran alcanzados por disparos entre la Holly Hall Street y la 288 sur.

Southeast and South Central officers are working a scene at SH 288 and Holly Hall. Possible road rage shooting resulted in two cars being struck by gunfire. One adult female had minor injuries from flying glass and was treated at the scene. Suspect vehicle is a dark sedan. 202 pic.twitter.com/F0yaiAOVzv