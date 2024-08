Incendio en una casa cobra la vida de un hombre en el área de Baytown

HOUSTON - Hombre muere en un incendio ocurrido la tarde del viernes en la cuadra 200 Independence North Parkway, confirma el alguacil Ed González.

Las autoridades del condado Harris llegaron a un complejo de viviendas donde una casa estaba en llamas con un hombre dentro de la residencia.

Todos los carriles del Independence North Parkway estuvieron cerrados debido a los trabajos de los bomberos para contener el incendio.

@HCSOTexas deputies responded to the 200 blk of Independence Hwy. Units arrived to a house that was on fire with a male reportedly trapped inside. Our partners at Highlands FD made entry into the house and pulled a male outside. The male was pronounced

