Hombre es sentenciado a 11 años de prisión por posesión de pornografía infantil en Spring

HOUSTON - Un residente de Spring, de 35 años, ha sido sentenciado por distribuir, recibir y poseer material de abuso sexual infantil, anunció el fiscal federal Alamdar S. Hamdani.

Oscar Barrios se declaró culpable el 30 de noviembre de 2023. El juez de distrito de Estados Unidos, Alfred Bennett, sentenció a Barrios a 144 meses de prisión por los cargos de distribución y recepción de pornografía infantil, y 120 meses por el cargo de posesión de pornografía infantil, que se cumplirán simultáneamente por un total de 144 meses de encarcelamiento.

Al dictar la sentencia, el tribunal señaló que Barrios violó una posición de confianza al ser padre con menores en el hogar. Además, se le ordenó pagar 20,500 dólares en restitución a las víctimas y cumplir cinco años de libertad condicional supervisada tras su condena.

Durante ese tiempo, deberá cumplir con numerosos requisitos diseñados para restringir su acceso a menores e Internet, y registrarse como delincuente sexual.

Barrios distribuía y recibía pornografía infantil en varias aplicaciones de mensajería como Kik y Discord. Participaba en salas de chat, incluyendo una llamada "Pedo Lives Matter", donde los miembros intercambiaban pornografía infantil. En estas salas, Barrios expresó interés sexual por una pariente menor de edad.

Oscar Barrios will spend 12 yrs in federal prison for distributing, receiving & possessing child sexual abuse material (CSAM). Barrios participated in chatrooms, including one named “Pedo Lives Matter,” where members traded CSAM. FBI Houston investigated: https://t.co/qLz2FhsmUb pic.twitter.com/qba5r6eYFX