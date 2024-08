Rice University suspende clases tras el hallazgo de una estudiante muerta

HOUSTON – La Universidad Rice ha suspendido todas las clases este martes después de que una estudiante fuera encontrada muerta en su dormitorio en un aparente caso de homicidio-suicidio ocurrido la noche del lunes, según informó el Departamento de Policía de Houston.

RICE ALERT: Rice University classes canceled Tuesday, Aug. 27. Read President DesRoches’ message to the university community: https://t.co/Gr4ZMrhQxo . pic.twitter.com/MIvK4Vm1Nf

La estudiante fallecida ha sido identificada como Andrea Rodríguez Ávila, una joven de tercer año de Maryland.

Al ingresar a la habitación de Ávila, los agentes encontraron su cuerpo sin vida con una herida de bala. Junto a ella, yacía un hombre con una herida autoinfligida, quien no era estudiante de la universidad. Aunque aún no se ha revelado la identidad del hombre, se cree que era de Florida y estaba visitando a Ávila.

En respuesta a este trágico incidente, Rice University ha implementado un centro de atención para brindar apoyo a los estudiantes afectados por la noticia.

RICE ALERT: Rice has activated a call center to support the Rice community in a time of need. https://t.co/7bOGTO8ZKq pic.twitter.com/HhymeE2SkR