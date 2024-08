Confirman homicidio de una estudiante en campus de la Universidad Rice

HOUSTON - La Universidad Rice conformó la muerte de una estudiante y de un hombre en su campus, la tarde de este lunes.

Ocurrió en el en el área de Jones College.

En una alerta de emergencia las autoridades universitarias piden a todos los estudiantes permanecer en sus dormitorios.

RICE ALERT: RUPD is investigating a potential homicide at Jones College. All students should stay in their rooms until further notice. Faculty and staff should shelter in place until further notice. https://t.co/7bOGTO8ZKq pic.twitter.com/cEulMddWCA