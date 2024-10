En exclusiva: Telemundo Houston obtiene grabación del sospechoso de homicidio de colombiana en Richmond

HOUSTON - La Oficina del Alguacil del Condado Fort Bend está buscando a Jhon Vanegas Romero, de 24 años, aquien cpmsideran sospechoso del asesinato de su pareja Anyi Montealegre Izquierdo, de 23 años, en un caso de violencia doméstica en Richmond.

Telemundo Houston accedió en exclusiva a una grabación de una aparente videollamada en la que Jhon Vanegas muestra su posible ubicación y menciona textualmente: 'estoy esperando que baje un poco la marea para ver qué hago'. La Oficina del Alguacil del Condado Fort Bend confirmó que la persona en el video es Jhon Vanegas Romero. Sin embargo, Telemundo Houston no ha podido confirmar la fecha de la grabación ni si las declaraciones de Vanegas están relacionadas o no con la investigación del presunto homicidio de Anyi Montealegre. El video completo será transmitido en nuestros noticieros de hoy, miércoles octubre 16 a las 4 y 5pm.

La familia de la joven vive una tragedia en Colombia su país natal, desde donde sus padres hablaron destrozados.

“Yo lo único que pido, le pido mucho a mi Dios que esté de la mano, que yo pueda ver a mi hija, que me ayuden a trabajar, que venga acá a Colombia, porque esa niña yo anhelaba mucho, pero Dios me la quitó esa noche y que me la quitó”.

El dueño de la casa, al escuchar lo que había pasado, entró a verificar y encontró la escena desgarradora.

La familia exige justicia y solicita la repatriación del cuerpo de Anyi Tatiana Montealegre a su país para darle cristiana sepultura.

El consulado colombiano en Houston está en contacto con la familia para ayudarlos en los trámites necesarios.

La búsqueda del sospechoso

El 14 de octubre de 2024, alrededor de las 8:41 a.m., agentes del sheriff fueron llamados a una vivienda ubicada en la cuadra 5400 de FM 762 Rd. en Richmond, donde encontraron el cuerpo sin vida de Anyi Montealegre Izquierdo, quien compartía residencia con el presunto asesino, Jhon Vanegas Romero, de 24 años.

Esa misma noche, las fuerzas especiales SWAT peinaron la zona de la cuadra 2200 de Richmond Street en Needville, en busca de Vanegas Romero, tras recibir información sobre su posible paradero. A pesar del operativo, el sospechoso sigue prófugo.

Se insta a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Vanegas Romero a que contacte a Crime Stoppers del Condado de Fort Bend al (281) 342-TIPS (8477).

Las autoridades piden extremar precauciones y no intentar acercarse al sospechoso.

Este es un caso en curso y se brindarán más actualizaciones conforme avance la investigación.