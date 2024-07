Houston espera semana tormentosa con miles aún recuperándose de Beryl

HOUSTON - El área metropolitana de Houston se prepara para una semana tormentosa.

Así se desprende del pronóstico estimado por el Servicio Nacional de Meteorología que prevé que martes y miércoles serán los días en los que se verá mayor intensidad de las lluvias con un pronóstico ligero de lluvias excesivas.

Aunque se espera que las lluvias caigan de forma generalizada sobre toda el área metropolitana, no se descartan intensas lluvias en localidades específicas.

There will be daily chances of showers & storms each day this week with locally heavy rainfall possible.



Up to 4-7" of rain is expected through the end of the week, but isolated higher amounts will be possible. Minor urban and small stream flooding will be possible. #HOUwx #TXwx pic.twitter.com/v4Ei20vDhS