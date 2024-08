Familia hispana vive un calvario tras brutal choque

HOUSTON - A más de un mes de un accidente que se tornó mortal, una familia del área de Houston exige justicia, luego de que el presunto responsable del mortal choque se diera a la fuga.

El choque ocurrió en la intersección de las calles Bamell North y la Sam Houston Parkway en el noroeste de Houston, en una noche que empezó con una celebración y terminó rumbo a un hospital.

Rafael Sánchez venía de un cumpleaños con su familia la madrugada del 20 de julio y delante de él, en otro vehículo iba su nieta con otros miembros de la familia que fueron impactados por un auto que presuntamente no respeto la luz roja.

Él fue testigo de lo sucedido y cuando se detuvo a ayudar le advirtió al presunto responsable que no se fuera.

“No te vayas a ir y se me queda viendo y me dice ´no jefe´ y apenas le digo no te vayas a ir y me patina el carro, yo cruzo a la izquierda le tomo el número de placa y se va”.

Con su huida, el presunto responsable abandonó una escena con cinco heridos, entre ellos la abuela y la tía de esta familia, ambas con fracturas de pelvis, costillas rotas y múltiples heridas que las forzaron a recibir varias cirugías. Semanas después, falleció.

