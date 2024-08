Muere sospechoso de robo a banco tras persecución policial

HOUSTON - Un sospechoso de robo murió al final de una persecución en el sureste de Houston el martes por la noche.

Según los funcionarios del condado de Galveston, todo comenzó en Dickinson, donde un sospechoso de robo se negó a detenerse y provocó que varias autoridades policiales lo persiguieran durante una distancia de aproximadamente 30 millas por autopistas y calles.

La persecución terminó en un accidente en un callejón sin salida en Alconbury Lane, en un vecindario cerca de la intersección de Old Spanish Trail y Cullen Boulevard, al sureste de Houston.

HPD commanders and PIO are en route to 4300 Alconbury following the conclusion of a pursuit where the suspect is deceased. More information will be provided at the scene.



Please avoid the area. #hounews pic.twitter.com/U3JUQBRWau