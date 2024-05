Mueren dos nadadores por ahogamiento en Galveston en hechos separados

HOUSTON - Las autoridades reportaron el fallecimiento de dos nadadores en menos de 24 horas por ahogamiento en Galveston.

Una mujer hondureña de 19 años estaba haciendo surf con su hermano cuando comenzó a luchar en el agua. Su hermano y un transeúnte la llevaron a la orilla y le iniciaron RCP.

Los socorristas llegaron, le brindaron soporte vital avanzado y la trasladaron a la sala de emergencias del UTMB Health John Sealy Hospital.

La mujer, identificada como Yamileth Ramírez y residente de Houston, fue declarada muerta en la sala de emergencias.

Esto sigue al evento del mediodía del sábado en el que cinco personas quedaron atrapadas en una corriente de resaca en la calle 24, donde tres fueron rescatados de una corriente de resaca por salvavidas, uno se rescató a sí mismo y un hombre de 26 años de Luisiana murió ahogado.

"Estaban bastante lejos", dijo el jefe de la patrulla de playas de la isla de Galveston, Peter Davis. Cuando pasaron el muelle, un socorrista intentó llamar su atención y les silbó para que regresaran a la orilla.

Davis dijo que el grupo no escuchó la alerta y se encontró atrapado en la corriente de resaca que se movía de oeste a este.

Un salvavidas nadó y llevó a uno de los nadadores angustiados a la orilla, mientras que otro nadador regresó a tierra solo.

Cuando llegaron otros socorristas, otros dos nadadores fueron rescatados.

El quinto, sin embargo, se hundió.

Se espera que las condiciones de bandera roja persistan durante todo el fin de semana y se pide a los nadadores que naden cerca de un salvavidas, se mantengan alejados de cualquier estructura como un muelle o embarcadero y eviten nadar en los extremos de la isla.

Debido a las condiciones extremadamente duras y las fuertes corrientes de resaca, los adultos que son buenos nadadores no deben ir más allá de su cintura y los niños y no nadadores no deben entrar al agua.