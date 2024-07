Niño de 10 años muere en incidente de atropello y fuga durante la celebración del 4 de julio

HOUSTON - En una trágica noche del 4 de julio, un niño de 10 años perdió la vida en un accidente de tránsito en el oeste del condado Harris.

El incidente ocurrió poco antes de las 11:00 p.m. en la intersección de Windy Stone y Concord Green en Katy, según informó el Capitán Marcus Kinnard-Bing de la División de Crímenes Vehiculares de la Oficina del Alguacil del Condado Harris.

De acuerdo con los informes preliminares, el conductor de un SUV que se dirigía hacia el norte por Concord Green embistió al menor que circulaba en bicicleta.

El conductor no se detuvo y huyó del lugar arrastrando la bicicleta del niño por debajo del vehículo.

El pequeño fue trasladado de urgencia en helicóptero a un centro de trauma, donde lamentablemente falleció poco después debido a la gravedad de sus heridas.

Las autoridades aún no han revelado la identidad del menor ni las circunstancias que lo llevaron a estar en la calle a esa hora de la noche.

En el curso de la investigación, los detectives lograron localizar la bicicleta de la víctima a media milla de la escena del accidente, en la intersección de Greenhouse y Keith Harrow.

Green Drive and then westbound on Old Greenhouse Rd. The bicycle was found at the intersection of Greenhouse and Keith Harrow. The boy was taken by Lifeflight and pronounced deceased at the hospital. The crash remains under investigation. Please check surveillance cameras

2/3