Ofrecen $2 millones para organizaciones artísticas de minorías en el área de Houston

HOUSTON – ¿Haces parte de una organización de arte en el área de Houston y la pandemia te asestó un duro golpe?

Pues hasta este viernes tienes la oportunidad de ganarte una donación entre $5,000 y $50,000 gracias a una serie de apoyos que suman $12.4 millones.

Fundaciones como Houston Endowment, Ford Foundation, The Brown Foundation, The Culle Foundation, Kinder Foundation y The Powell Foundation son las entidades detrás de este apoyo concentradas en el BIPOC Arts Network and Fund.

La idea es que para finales de este año se entreguen $2 millones a organizaciones de arte de minorías en los condados Austin, Brazoria, Chambers, Fort Bend, Galveston, Harris, Liberty, Montgomery y Waller.

Acá puedes encontrar los requisitos para participar en este proceso.

Según cifras del Instituto Brookings, Houston perdió 42,500 empleos en la industria artística durante los meses más duros de la pandemia el año pasado.

