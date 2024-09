Autoridades están en alertan tras recientes casos de violencia de pareja entre jóvenes

HOUSTON - Incidentes de presuntamente relacionados a violencia domestica generan preocupación, tras incidentes ocurridos durante el fin de semana.

En cuestión de horas y en hechos separados dos adolescentes resultaron heridas tras ataque violentos de sus parejas.

Ambos incidentes llevaron a las autoridades alertan a los padres de familia sobre la violencia juvenil.

El primer incidente ocurrió el domingo, donde según la policía un hombre de 21 años, identificado como Tomas Bautista haría baleado a su novia Brittany Dubon, de 17 años, causándole la muerte al instante.

Tomás Bautista, de 21 años, fue acusado de asesinato, por la muerte de Brittany Dubon de 17 años.

Según las autoridades Bautista presuntamente le habría disparado a su novia en el cuello, luego de una discusión.

Bautista enfrenta cargos por homicidio y fue ingresado a la cárcel del condado Harris.

El segundo incidente ocurrió ese mismo día en la calle Robertson, en el noreste de Houston, en este incidente un hombre presuntamente habría disparado a su novia en la pierna, por lo que tuvo que ser transportada a un hospital.

Una adolescente perdió la vida y otro resultó herido de bala tras dos casos no relacionados en nuestra área de violencia entre parejas juveniles.

Estos incidentes alarmaron las autoridades y estas piden pronta acciona los padres de familia para que puedan identificar banderas rojas que alerten sobre violencia en sus hijos antes de que sea muy tarde.

El sargento del Distrito 2 del condado Harris, Leo Cárdenas recomienda a los adolescentes tener contacto directo con sus padres de lo que viven día a día, si consideras que tu novio es violento, debes salir de esa relación.

También el alguacil del condado Harris reaccionó ante esta situación y dijo en parte que son muchos los adolescentes que están experimentando violencia en sus relaciones y pueden tener consecuencias mortales.

