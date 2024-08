Hombre es acusado de secuestrar niña de 14 años y amenazar de dispararle al padre en el condado Harris

HOUSTON - Un hombre de 25 años fue arrestado y acusado de privarle la libertad a una adolescente frente a sus padres, según los agentes del Distrito 6 del Condado Harris.

El incidente ocurrió el pasado 15 de agosto después de que un sargento de la policía fuera detenido y le informaran del secuestro de la menor de 14 años en la cuadra 1200 de la North Cesar Chávez Boulevard.

Rubén Elijah Rodriguez fue acusado oficialmente de secuestro agravado y trasladado a la cárcel del Condado Harris con una fianza de 100 mil dólares.

Las autoridades informaron que los padres de esta menor le informaron al agente que un hombre habría secuestrado a su hija y los habría amenazado con dispararle al padre si se acercaba al vehículo.

Según detalla el informa de la policía, Rodriguez habría dejado la niña de 14 años en la cuadra 2805 de la Navigation Boulevard y siguió su marcha hacia el norte del condado.

Una vez fue localizado, fue puesto bajos arresto por oficiales del Distrito 4 lo que dio paso al arresto por parte de los oficiales del Distrito 6.

