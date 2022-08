Sentencian al séptimo pandillero por emboscada mortal de menor en 2016

HOUSTON – Este lunes se conoció que todos los pandilleros acusados del homicidio de un joven hispano de 16 años en el Buffalo Run Park de Missouri City en el año 2016 fueron finalmente condenados.

La última sentencia se profirió en los últimos días contra Daniel Arturo Orellana, de 20 años, quien había confesado -previamente- su participación en la muerte de Estuar Quiñónez, un adolescente originario de Honduras a quien le dieron más de 15 balazos.

Según las indagaciones, Quiñónez fue seducido ese día para ir a al parque donde fue ultimado por siete miembros de la MS-13 o mara salvatrucha, quienes se querían asegurar de que este no fuera a hablar tras ser testigo de varios delitos cometidos por el grupo.

Quiñonez hacia parte del grupo de pandilleros y, según las autoridades, había presenciado varios homicidios cometidos por los pandilleros.

Además de los 20 años a los que sentenciaron a Orellana por este caso, también fueron condenados Omar Torres (dirigió la emboscada desde la cárcel y recibió cadena perpetua), Douglas Herrera Hernández (cadena perpetua sin libertad condicional), José Guerra Sibrian (50 años de cárcel), Darwin Josué López Ramos (40 años de prisión), Kelvin Hernández (35 años tras las rejas) y Luis González Cruz (quien condujo a Quiñónez al parque y pasaré el resto de su vida en la cárcel).

“Pasamos años luchando para que se hiciera justicia por esta emboscada traicionera y estamos satisfechos con que todos los involucrados hayan sido hallados responsables”, dijo la fiscal del Condado Harris, Kim Ogg.

