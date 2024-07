Sigue a oscuras casi toda la Isla de Galveston por Beryl

HOUSTON - La mayor parte de la Isla de Galveston sigue sin electricidad mientras hay más de 1 millón de usuarios sin luz en el área de Houston.

El alcalde Craig Brown, dijo estar muy preocupado por los cortes de energía que se han prolongado y por la salud y seguridad de las personas atrapadas dentro de sus hogares bajo intenso calor.

“Los daños causados por el viento y los cortes de energía generalizados en la región son alarmantes”, indicó.

El huracán Beryl superó las expectativas de viento que teníamos, me alegro de que solicitamos la evacuación voluntaria del extremo oeste y se que muchas personas atendieron el llamado, indicó el alcalde.

Brown dijo que CenterPoint Energy les ha dado Esperanza de que más hogares vean la luz hoy y otros en los próximos días.

Los niños pueden afectarse emocionalmente luego de un fenómeno atmosférico.

En tanto hizo un llamado a las familias que lo necesiten que acudan a los centros de enfriamiento.

The Galveston County Office of Emergency Management and the American Red Cross are opening an overnight cooling shelter at the Dickinson Highschool Gymnasium for residents affected by Hurricane Beryl. pic.twitter.com/Qp4V3zYtAX