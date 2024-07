Socavón al oeste de Houston provoca la evacuación preventiva de ocho viviendas

HOUSTON - Un socavón en el oeste de Houston provocó la evacuación preventiva de ocho viviendas este sábado.

La tierra se abrió en la intersección de Memorial Drive y Gessner Road, en Sutherland Terrace Place.

Después del colapso de una cisterna se abrió el oyó, según el Departamento de Bomberos de Houston.

De acuerdo con oficiales, habían varios ingenieros en la escena evaluando los daños.

No se reportaron heridos en este incidente y de acuerdo con los oficiales, no está claro cuánto durarán las evacuaciones.

