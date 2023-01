Toda esta semana regresa la caravana de los Houston Astros

HOUSTON – ¡La caravana de los Astros de Houston está de vuelta! Y esta vez habrá paradas no solo en la ciudad, sino que también acudirá a Corpus Christi y a la población de Uvalde.

La comunidad tendrá la oportunidad de conocer a algunos de los jugadores de la novena campeona de la Serie Mundial 2022, así como algunos de los reconocidos talentos que transmiten los juegos por televisión y radio y, eventualmente, de tomarse una fotografía con el trofeo ganado en la Serie Mundial.

Este es el calendario de la caravana de los Astros:

Martes 17 de enero, norte de Houston

Estarán presentes los jugadores David Hensley y José Urquidy, así como el talento Roberto Ford.

Chick-Fil-A | 14314 FM 2920 Rd, Tomball

12:30 p.m. a 1:30 p.m.

Caravan Jam at the Fountains at Waterway Square | 31 Waterway Square Place, The Woodlands

5:00 p.m. a 7:00 pm

Miércoles, 18 de enero, Centro de Houston

Los jugadores de los Astros David Hensley, Korey Lee y Jose Urquidy estarán presentes, así como el talento Geoff Blum.

Chick-Fil-A | 8609 Westheimer Road

11:30 am a 12:30 pm

San Arnold Brewing Co. | 2000 Lyon Avenue, Houston

Entre las 4:00 p.m. y las 5 p. m.

Jueves, 19 de enero, Pearland

Estarán presentes los jugadores Korey lee y JJ Matijevic y el talento Alex Treviño.

Chick-Fil-A | 1512 Broadway St., Pearland

Entre las 12:00 p.m. y la 1 p.m.

Viernes, 20 de enero, en Katy

Estarán presentes los jugadores Parker Mushinski y Joe Pérez y el talento Todd Kalas.

Chick-Fil-A | 25601 Nelson Camino, Katy

Entre las 12:30 p.m. y la 1:30 p.m.

HEB | 6711 South Fry Road, 77494

Entre las 3:30 p.m. y las 4:30 p.m.

Viernes, 20 de enero, en Sugarland

HEB | 530 Highway 6

Estarán presentes los jugadores David Hensley, Seth Martínez y JJ Mativejic

Entre la 1 p.m. y las 2 p.m.

Caravan Jam en Constellation Field | 1 Stadium Dr.

Entre las 4 y 6 p. m.

Si quieres ver el calendario completo de la caravana en otras ciudades puedes hacer clic aquí.

