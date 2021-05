Universidad St. Thomas ofrece 500 becas en carreras de alta demanda

HOUSTON – La Universidad de St. Thomas está ofreciendo matrículas gratuitas a los primeros 500 estudiantes que se inscriban en cinco programas asociados en ciencias aplicadas.

Las clases serán completamente en línea y la beca operará para el semestre de otoño del 2021.

"Existe esta creencia que indica que no se puede conseguir un trabajo bien remunerado o tener una carrera significativa a menos que se tenga una licenciatura o un título superior, pero puede que eso no siempre sea así" dijo la Dra. Nicole McZeal Walters, decana de la Escuela de Innovación y Estudios Profesionales Kolbe.

Los programas disponibles son seguridad cibernética, tecnología de redes, tecnología electrónica, negocios y asesoramiento sobre dependencia de Alcohol y drogas.

Cabe destacar, que estos programas hacen parte de las áreas más buscadas por empleadores en Texas.

Para obtener más información sobre esta iniciativa en la Universdidad de Saint Thomas haz clic aquí.

