Viral video: niños expulsados de un Jeep en East Freeway no tenían haciendo de seguridad

HOUSTON - Luego de que se hiciera viral en las redes sociales un video donde dos niños en pañales fueran expulsados de un vehículo volcado, las autoridades del Condado Harris confirman que los menores no estaban en un asiento de seguridad.

El accidente ocurrió el domingo, 11 de agosto en la autopista Interestatal 10 cerca de Freeport Boulevard en el este de Houston.

Los agentes del Condado Harris acudieron a la escena a eso de las 7:00 p.m. luego de recibir una llamada al sistema 911 donde informaban donde un accidente que involucraba dos niños que salieron expulsados.

Los niños fueron rescatados en pañales por dos transeúntes que los ubicaron en un lugar seguro y a salvo.

Según el informe de las autoridades, un hombre conducía un sedán Chrysler 200 color blanco, con una mujer de 38 años como pasajera.

Al mismo tiempo un hombre conducía un Jeep Wrangler de color gris con dos menores de 1 y 4 años en la parte posterior sin estar sujetos en un asiento de seguridad y mucho menos el cinturón de seguridad.

La investigación detalla que el Jeep Wrangler se dirigía en dirección este por el carril a la izquierda del Chrysler blanco.

El accidente que se ha hecho viral ocurrió luego de que el vehículo blanco cambiara de carril repentinamente sin tomar las medidas de seguridad correspondiente al cambiar de un carril a otro.

Esto provoco que la Jeepeta se volcara causando la expulsión de ambos menores en el medio de la autopista.

El padre de ambos menores podría enfrentar cargos criminales debido a la violación de la ley estatal que obliga a los conductores mantener los niños en un asiento de seguridad en los autos.

