Macabro caso de violencia doméstica sacude a Houston: esposo es arrestado por asesinato

HOUSTON – Otro trágico caso de violencia doméstica golpea a la ciudad de Houston tras el asesinato de una mujer, perpetrado aparentemente por su propio esposo. El homicidio ocurrió el lunes 29 de julio de 2024, en el complejo de apartamentos Alys Crossing, ubicado en 20510 Cypress Plaza Parkway.

Según las autoridades, Kerry Cunningham fue en busca de su esposa, quien recientemente se había mudado a Houston con el propósito de alejarse de él. Al llegar Cunningham intentó forzar la entrada utilizando una herramienta y pateando la puerta. Una vez dentro, encontró a su esposa, Clifton Lee Johnson, con un amigo.

