Vuelven las citas para los trámites administrativos en el Condado Harris

HOUSTON – La secretaría administrativa del Condado Harris anunció que todos los trámites practicados en esta oficina deberán programarse con cita, debido al aumento del número de casos de COVID-19.

La ciudadanía interesada en tramitar una licencia de matrimonio, una copia del certificado de nacimiento o defunción, el nombre comercial de una empresa, entre otros servicios, deberán programar citas a partir del 18 de enero próximo.

“Es necesario restablecer las citas para frenar la propagación de COVID-19”, dijo la secretaria administrativa del Condado Harris, Teneshia Hudspeth. “Nuestra oficina está abierta para todos los negocios, en persona y en línea. Sin embargo, se alienta a los visitantes en persona que hagan una cita para limitar el contacto con los demás. Se atenderán a los clientes sin cita previa, pero se dará prioridad a las personas con citas”, agregó.

Las personas que acudan a las oficinas administrativas del Condado deberán usar cubrebocas, someterse a un control de temperatura y mantener el distanciamiento social.

De acuerdo con Hudspeth, “la programación de citas en línea permanecerá vigente hasta que disminuya el impacto de la ola actual de COVID-19”.

Si deseas hacer una cita la puedes programar aquí.

Para conocer qué trámites se hacen en esta oficina haz clic aquí.

