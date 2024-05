Alcalde de Houston anuncia la renuncia del jefe de HPD

HOUSTON - Luego de varias semanas de estar en medio del ojo del huracán por la relevación de que miles de casos se dejaron de investigar bajo el uso de un código que hablaba de “falta de personal”, el jefe de policía de Houston Troy Finner pasó a retiro luego de que el alcalde John Whitmire “le aceptara la renuncia” el martes poco antes de la medianoche.

“He designado a Larry Satterwhite como jefe de policía interino a partir de las 10:31 p.m”, escribió Whitmire a los miles de empleados del Departamento de Policía.

“Esta decisión vienen con la total confianza en la capacidad del jefe interino Satterwhite para liderar y mantener los altos estándares (de operación) en nuestro departamento”, agregó el alcalde en su comunicación.

Whitmire pidió a todo el equipo de HPD colaboración completa con Satterwhite “durante este período de transición”.

La decisión no llegó sin polémica, ya que unas horas antes de conocerse el anuncio de Whitmire, Finner publicó a través de la cuenta de X de la policía de Houston una comunicación relacionada con un email enviado en el año 2018 en el que ya se incluía la frase “suspended lack of personnel” y que -según él- le fue mostrado este martes y del cual no tenía memoria.

“Aunque la frase estaba incluida en este email, no había nada que me alertara sobre su existencia como un código o cómo fue aplicada dentro del departamento”, agregó Finner en el mensaje previo a su salido.

Uno de los primeros en salir en defensa del exjefe de policía, fue el exalcalde Sylvester Turner, quien calificó la salida de Finner como “una pérdida para HPD y para nuestra ciudad”.

“El jefe Finner le dio 34 años de su vida a HPD y por los últimos 3 años lideró la fuerza policial más grande del suroeste del país en medio de tiempos difíciles y divisivos y bajo su liderazgo el crimen (en Houston) llevó una tendencia a la baja”, agregó el exalcalde Turner.

Otro que dio su respaldo a Finner fue el jefe del Distrito Policial 4 del Condado Harris, Mark Hermann, quien señaló que el exjefe de HPD “siempre ha liderado desde el frente y en las trincheras con todos los equipos de la fuerza pública”.

