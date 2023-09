Cuatro muertos en enfrentamiento con marinos en el norte de México

CIUDAD DE MÉXICO — Cuatro hombres murieron el lunes en un enfrentamiento con efectivos de la Armada en la ciudad mexicana de Matamoros, donde en los últimos meses ha recrudecido la violencia debido a la presencia de grupos criminales.

El choque armado ocurrió en una vía de Matamoros —fronteriza con Brownsville, Texas, y en el estado de Tamaulipas— donde presuntos integrantes de un grupo delictivo se enfrentaron a un convoy de la Secretaría de Marina, dijo a The Associated Press un agente estatal que habló en condición de anonimato porque no estaba autorizado a hacer declaraciones sobre el hecho.

En el enfrentamiento también fueron incautados armas y equipos tácticos, indicó el funcionario estatal. Ningún integrante de la Secretaría resultó herido.

La oficina de prensa de la Secretaría de Marina confirmó a AP que personal naval participó en el evento, pero no ofreció más detalles.

La Vocería de Seguridad del estado de Tamaulipas dijo en su cuenta de la red social X que el enfrentamiento ocurrió durante un operativo por investigaciones de secuestro en el que intervinieron la Secretaría de Marina y Fiscalía General de Justicia. Durante la operación murieron cuatro civiles y se aseguraron armas y equipos de radiocomunicación, informó la dependencia estatal.

AP solicitó a la Fiscalía General de la República, que suele dirigir las operaciones en las que están implicados militares, información sobre el hecho, pero no hubo comentarios de momento.

El incidente coincidió con una alerta de seguridad que emitió a sus empleados el consulado de Estados Unidos en Matamoros debido a la violencia armada registrada en esa ciudad mexicana. En la alerta, que fue difundida en la red social X, antes llamada Twitter, se recomendó a los funcionarios estadounidenses mantenerse bajo resguardo y estar atentos a las noticias locales.

Nueve civiles murieron el 7 de julio en un enfrentamiento con militares en la localidad fronteriza de Valle Hermoso, en Tamaulipas. El violento incidente ocurrió cuatro días después de un ataque armado que sufrió el convoy del secretario general del gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas, en una carretera donde hombres armados dispararon hacia la camioneta en la que iban sus escoltas, que resultaron ilesos.

Tras el ataque la Secretaría de la Defensa Nacional envió a un centenar de militares a Tamaulipas para reforzar la vigilancia en las ciudades fronterizas de San Fernando, Reynosa y Matamoros, una región controlada por células del Cártel del Golfo y otras organizaciones criminales.

Los incidentes ocurrieron cuatro meses después del secuestro en Matamoros de cuatro estadounidenses, de los cuales dos fallecieron tras sufrir heridas de bala durante un tiroteo. Los cuatro, que habían viajado desde Texas para que uno de ellos se sometiera a una cirugía estética, fueron raptados el 3 de marzo y rescatados cuatro días después por las autoridades.