“¿Son mis papás o no?”: hija busca ingresar a EEUU para reconocer dos cuerpos tras mortal accidente

TIJUANA - Los familiares de una pareja que falleció en el choque mortal de Holtville, California, llegaron a Tijuana esperanzados con cruzar a California y solicitar respuestas a las autoridades del estado sobre los cuerpos de sus seres queridos.

Elizabeth Méndez Vargas, la hija mayor de José Rogelio y María Guadalupe, aseguró que aún le lastima recordar las imágenes de aquel accidente en Holtville, California. Ella dijo que ahí se fueron las personas más importantes de su familia.

“Para nosotros nuestros padres, eran todo, eran lo máximo para nosotros”, dijo Méndez Vargas.

Ella mostró con fotografías a TELEMUNDO 20, el gran lazo de amor que había entre sus padres de apenas 51 años y 49 años a sus cinco hijos y tres nietos. Incluso aseguró que ellos trataban de cruzar la frontera para ayudar a uno de sus hijos que había tenido un accidente en Arkansas.

“Para ir a cuidarlo, porque él le repito el 5 de enero sufrió su accidente, sufrió múltiples fracturas y pues está en cama”, aseguró Méndez Vargas, quien recordó cómo hicieron lo posible por lograr cruzar a Estados Unidos por la vía legal, sin embargo, el tiempo no ayudó.

“De una visa humanitaria y se trató de investigar, pero por la pandemia y demás dieron largas, que no se podía que era mucho trámite y nos quedamos en la espera, entonces ellos se desesperaron y les avisaron que había una persona que podía pasarlos y que era rápido”, recalcó.

Méndez Vargas relató que la última vez que habló con su madre, fue el lunes 1 de marzo, un día antes del choque mortal en Holtville que dejó al menos 13 muertos, y múltiples heridos.

“Ella me dijo, hija vamos a intentar hoy por la noche, ojalá dios quiera que nos vaya bien”, recordó Méndez Vargas. Sin embargo, jamás imaginó que esa, era la última vez que escucharía su voz.

Méndez Vargas dijo que la confusión ha llegado a su familia, pues mostró a TELEMUNDO 20 un mensaje que recibieron de la cuenta privada de su padre en Facebook el 3 de marzo, un día después del accidente.

“Mi hermano, el accidentado, recibió un mensaje del teléfono de mi papá diciendo 'hijo, estamos bien, los quiero mucho cuídense', entonces me quedo, así como de son mis papás o no, si los documentos se los robaron y son otras personas”, señaló Méndez Vargas.

Los documentos que mostró a TELEMUNDO 20 emitidos por las autoridades en Estados Unidos, el consulado y las actas de defunción, indicaron que esta pareja se suma a la lista de fallecidos que revelaron las autoridades en California, por ese motivo tienen certeza de la muerte de sus padres, aunque quisieran aferrarse a una esperanza que los documentos parecen negarles.

“Yo no he identificado los cuerpos de mis papás, familiares no se han podido acercar a identificarlos”, dijo Méndez Vargas.

Ella dijo que eran dos padres amorosos que eran el sostén de su familia, su padre dedicado a la agricultura y la creación de tabiques, y su madre dedicada al hogar.

“Los nietos dependían de ellos, era prácticamente sus hijos, son tres y los tres son pequeños, ellos se hacían cargo económicamente, 100 por ciento de ellos”, agregó Méndez Vargas.

Ella dijo que espera que después de reconocer los cuerpos de sus padres, estos lleguen hasta Morelia, en el panteón municipal de Santiago Undameo para una sepultura cerca de todos aquellos que aún los quieren y extrañan.

La familia de esta pareja originaria del rancho la Nueva Florida, dijo que continuará en la ciudad hasta obtener la ayuda de las autoridades para lograr llevarles de vuelta a su estado en México.