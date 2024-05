México detiene más migrantes que han cruzado su frontera sur que hace un año

México está deteniendo a casi tres veces más migrantes que han cruzado su frontera sur que hace un año, una tendencia que, según funcionarios estadounidenses, ha ayudado a mitigar el aumento en los cruces de la frontera estadounidense que generalmente se observa en esta época del año.

Los funcionarios de la administración Biden también señalan la mayor ayuda de México para frenar la migración como prueba de que su relación con sus vecinos del sur es más efectiva que la de la administración Trump.

El expresidente Donald Trump se burló del historial del presidente Joe Biden y afirmó que su administración tuvo más éxito en el control de la frontera.

A principios del año pasado, México interceptó aproximadamente a 100,000 inmigrantes por mes en su frontera sur o dentro de México, mientras que Estados Unidos detenía a más de 193,000 inmigrantes mensualmente en la frontera entre Estados Unidos y México.

Este año, se está deteniendo a más migrantes dentro de México que en Estados Unidos: más de 280.000 fueron interceptados en México y 189,000 en Estados Unidos en marzo, según cifras obtenidas por NBC News.

El gobierno mexicano no comparte públicamente sus cifras de interdicción de migrantes como lo hace Estados Unidos.

El elevado número de migrantes detenidos en México muestra cuán caótica podría volverse la frontera de Estados Unidos si México no puede sostener sus esfuerzos de interdicción.

Otro aumento en los cruces fronterizos podría perjudicar a Biden en las próximas elecciones.

Según funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza, se espera que las cifras de abril, que aún no se han hecho públicas, sigan mostrando cifras relativamente bajas en comparación con el repunte estacional que suele observarse en abril y mayo.

No se sabe cuántos de los migrantes Las interceptaciones en México en realidad son deportadas. Muchos migrantes son detenidos por funcionarios mexicanos en la frontera entre Guatemala y México y devueltos rápidamente a Guatemala, dijeron defensores de la inmigración a NBC News.

Muchos otros están siendo detenidos en el norte de México y trasladados en autobús al extremo sur del país. Desde allí, no pueden usar la aplicación CBP One en sus teléfonos móviles para programar citas para audiencias de asilo en Estados Unidos, ya que la aplicación no funciona al sur de la Ciudad de México, dijo Amy Fischer, directora de derechos de refugiados y migrantes de Amnistía Internacional Estados Unidos. .

"En cierto modo, están haciendo el trabajo sucio de Estados Unidos para impedir que la gente acceda a la frontera sur de Estados Unidos y ejerza su derecho a buscar seguridad", dijo Fischer.

Ciertos grupos, como los niños no acompañados y los migrantes que viajan como familias, reciben protección especial bajo la ley mexicana que limita su deportación.

Los funcionarios estadounidenses dicen que la voluntad de México de interceptar a más inmigrantes, un proceso costoso, se debe en gran parte al mayor diálogo entre los dos países sobre temas como la inmigración, el fentanilo y el tráfico ilegal de armas de fuego.

Tanto Biden como el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, conocido como AMLO, reconocieron la gravedad del problema a fines del año pasado, cuando los fondos de México para detener a los migrantes se agotaron y el número de migrantes que cruzaban la frontera entre Estados Unidos y México aumentó a niveles récord.

A finales de diciembre, Biden mantuvo una llamada con López Obrador y envió al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, y al secretario de Estado, Antony Blinken, a México para reunirse con sus homólogos. Desde entonces, México ha interceptado al menos 270,000 inmigrantes cada mes.

“El presidente Biden y el presidente AMLO han desarrollado una relación en la que hablan sobre los desafíos compartidos [de la migración], y ambos reconocen conjuntamente los desafíos compartidos”, dijo un alto funcionario de la administración Biden. "Han tenido múltiples conversaciones y múltiples llamadas durante los últimos años para abordar y hablar sobre este tema".

La administración Trump amenazó a México con mayores aranceles e interrupciones en el comercio si no cumplía con políticas como Permanecer en México, que obligaba a los inmigrantes que buscaban asilo en Estados Unidos a esperar en malas condiciones en el norte de México.

“Hemos tratado a México con respeto como a un igual soberano”, dijo el alto funcionario de la administración Biden. "Esa es una diferencia con el enfoque de esta administración".

Una historia de cooperación

La administración Biden no es la primera en trabajar conjuntamente con México para abordar la migración y otras cuestiones fronterizas.

En 2008, durante la administración de George W. Bush, se lanzó la Iniciativa Mérida (un acuerdo de seguridad entre Estados Unidos y México) para reducir la violencia y luchar contra el narcotráfico. El Congreso aprobó $1,500 millones para la iniciativa durante dos años, lo que permitirá la compra de equipos como helicópteros y otras aeronaves para apoyar los esfuerzos de las autoridades mexicanas.

Durante la administración Obama, Estados Unidos y México ampliaron la cooperación para incluir la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales proporcionando equipo forense y capacitación a las autoridades mexicanas y mejorando la aplicación de la ley de inmigración en México.

La administración Trump se centró en reducir la producción de drogas sintéticas y perfeccionar la interdicción fronteriza y la seguridad portuaria.

En 2018, supuestamente quería pagar a México 20 millones de dólares para ayudar a deportar a miles de inmigrantes que ingresaron a México con la esperanza de llegar a Estados Unidos. La suma, según CNN y The New York Times, se utilizaría para financiar boletos de autobús y avión para enviar inmigrantes. de regreso a sus países de origen.

En 2019, Trump dejó de amenazar con imponer aranceles a México después de que este aceptara tomar medidas enérgicas contra los cruces de su frontera sur.

México desplegó 6,000 soldados en su frontera con Guatemala para interceptar a los migrantes.

Durante la administración Biden, Estados Unidos y México anunciaron un nuevo acuerdo de cooperación en seguridad en 2021 llamado Marco Bicentenario.

El Marco del Bicentenario reemplazó a la Iniciativa Mérida y enfatizó la prevención del crimen transfronterizo minimizando el tráfico de personas y de armas e interrumpiendo las cadenas de suministro de drogas ilícitas.