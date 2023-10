“Misiles estaban sobre nuestra cabeza”: adolescente de EEUU que estaba estudiando en Israel

Josh Jury experimentó más de lo que pensaba mientras estudiaba en Israel.

El estudiante que está en su último año en el instituto Homewood-Flossmoor, acaba de regresar a Estados Unidos tras vivir momentos de terror cuando empezó una guerra en el país en el que estudiaba.

"Me alegro de estar en casa. Sinceramente, han sido cinco días muy estresantes", dijo. "Sé que estoy inseguro aquí. Pero todavía no me siento bien después de sentirme al límite e inseguro durante tanto tiempo".

El estudiante de secundaria llevaba en Israel desde agosto estudiando en el extranjero.

Hace casi una semana, estaba con sus compañeros de clase en el centro de Jerusalén celebrando una festividad judía cuando empezaron a sonar las sirenas y fueron conducidos a un refugio antiaéreo.

"No sabía lo que estaba pasando. Nunca había oído nada parecido", dice. "En realidad me enteré por mi madre, porque me envió un mensaje de texto diciéndome ¿sabes lo que está pasando ahora mismo?… Entonces vi por fin los titulares de las noticias".

Fueron evacuados y llevados de vuelta al campus, a unos 20 minutos al norte de Tel Aviv.

Allí, los estudiantes siguieron oyendo y sintiendo los sonidos de la guerra.

"Fue extremadamente estresante", dijo. "Hay una aplicación. Es como la aplicación Red Alert, una aplicación de seguridad israelí, y cada vez que un misil se acercaba a nuestra ubicación, empezaban a aparecer en el teléfono esas ventanas emergentes en las que el teléfono zumbaba, zumbaba, zumbaba. Entonces, de repente, decía que los misiles se estaban acercando y entonces sonaban las sirenas. Todo el mundo empieza a correr. Y entonces se oye el sistema Cúpula de Hierro interceptando los misiles por encima de nuestras cabezas".

Sus clases fueron canceladas, así que Jury y sus compañeros se centraron en la ayuda humanitaria. Reunieron 1,500 paquetes de ayuda e iniciaron una recaudación de fondos en Internet.

Josh quiere dedicarse a las relaciones internacionales, con especial atención a la diplomacia.

También espera volver algún día a Israel, el lugar que siente como su hogar.