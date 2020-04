Hispano narra cómo logró sobrevivir al coronavirus

TEXAS - Hasta el 20 de abril, los siete casos detectados de coronavirus en el condado Starr se han recuperado o han sido dados de alta y entre ellos se cuenta el de un residente, quien sobrevivió el virus y compartió su testimonio.

Roberto Alaffa afirmó siempre haber padecido de alergias y cuando estaba trabajando en Ohio cuando comenzó a sentir los que aparentaba ser un cuadro de sinusitis.

“Estuve dos días con escalofríos y presión en la nariz. Busqué los síntomas pero eran relacionados con la sinusitis. Nunca tuve dolor de pecho, garganta ni nada de eso y pues así seguí trabajando,” explicó Alaffa.

Esos síntomas, según Alaffa, duraron entre 10 y 12 días hasta que decidió regresar a casa para tratarse. “Le explico a mi doctora lo que tengo y me manda hacer un examen y luego después, eso fue un miércoles y el sábado es cuando me dieron la noticia que estaba positivo,” contó.

El diagnóstico fue inesperado para Alaffa y para su familia. “Cuando él me dijo I have bad news, tengo malas noticias, yo me quedé en shock. Le pregunté si hablaba en serio. Pero sentí como que el mundo se detuvo en un ratito,” comentó su esposa.

Roberto siguió al pie de la letra las instrucciones permaneciendo aislado de su familia por 14 días en una habitación sin poder ver a sus hijos ni a su esposa mientras se recuperaba por completo.

“Estuve solo. Aislado completamente. Mi mama y mi esposa me llevaban de comer afuera. Me dejaban la comida en una mesa afuera del cuarto y luego me hablaban por teléfono,” narró Alaffa.

Roberto cree que contrajo el virus por transmisión comunitaria.

Afortunadamente, su familia no fue expuesta al virus. Roberto ya fue sometido nuevamente a una prueba rápida para el COVID-19 la cual resultó negativa para el virus y positiva para a los anticuerpos.