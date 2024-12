Disparar armas de fuego en Año Nuevo es ilegal y es peligroso, recuerdan las autoridades

HOUSTON - Este fin de Año, el alguacil del condado Harris Ed González recordó a la población que disparar armas para festejar la llegada del Año Nuevo es ilegal, peligroso y puede ser hasta mortal.

En un video compartido en redes sociales, González advierte que las multas por disparar armas de fuego al aire libre pueden ser de $4,000 y hasta un año en prisión, pero en el peor de los casos pueden costar vidas, al tratarse de un arma mortal.

González pidió a la comunidad celebrar de manera segura, evitando conductas peligrosas.

Invitó a la comunidad a reportar para prevenir estos incidentes. Si ves a alguien con un arma puedes llamar al 713-221-6000 y si es una emergencia al 9-1-1

González también recordó a la comunidad los peligros de manejar si has bebido alcohol.

Thanks to our partners @goFAAR and @myztrip, @SheriffEd_HCSO and the Harris County Sheriff's Office are offering a $15 discount on Z-Trip rides from noon on December 31 to 6 a.m. on Jan. 1. Use the code HCSONYE to claim your discount. Up to $5,000 in promo codes are available. pic.twitter.com/grD8BNF9RO