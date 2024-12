Llegan las temperaturas congelantes, esto debes hacer para protegerte tú y los tuyos

HOUSTON - Si aún no lo hace, es buen momento para sacar las cobijas, los abrigos, chamarras y toda esa ropa de invierno que tengas en el armario ante el aviso de temperaturas congelantes en nuestra región.

Las autoridades te recuerdan la importancia no arriesgar su vida ni la de los suyos, mientras se protegen del frío estos días y es que lamentablemente con la llegada del frío suelen ocurrir más incendios.

Por ello, la recomendación antes de salir de casa es asegurarte de usar varias capas de ropa que incluya una o más camisas, un suéter o sudadera, una chamarra o un abrigo grueso, una bufanda, gorro u orejeras y guantes, muy importante que los pequeños vayan bien cubiertos a la escuela.

Por el tiempo que esté vigente el aviso por helada deberá hacerle un espacio dentro del hogar a las mascotas y plantas, no olvide revisar si sus familiares o vecinos de la tercera edad tienen lo necesario para resguardarse del frío en casa.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Muy importante no tratar de prender la estufa ni el horno para usarlos como calentadores, si piensa encender la chimenea, la portavoz del Departamento de Bomberos de Houston recomienda apagarla antes de irse a dormir.

Temen te recuerdan extremar precauciones con los calentadores portátiles.

“Ponerlo donde saben que la gente no va a estar caminando, los niños no van a estar jugando o también asegurarse que las mascotas no estén jugando cerca de los calentadores”, dijo Abby Cortez, portavoz de Bomberos de Houston.

No olvide que el calentador debe colocarlo tres pies o un metro de distancia de sillones, camas, el arbolito de Navidad y objetos que puedan quemarse fácilmente.

Existen calentadores portátiles que cuentan con una función de seguridad que en caso de caerse se apaga solo.

Recuerda que la calefacción inadecuada es una de las causas principales de incendios en el hogar.

También es importante contar con un detector de humo en buen funcionamiento, ya que esto puede hacer la diferencia en caso de generarse un incendio.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.