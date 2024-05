Arrestan a más de 200 personas en la Universidad de Columbia durante protestas

NUEVA YORK -- Cientos de manifestantes fueron arrestados en la Universidad de Columbia el martes en la noche cuando agentes de la Policía de la Ciudad de Nueva York, con equipo antidisturbios, llegaron a la institución para despejar a los que se encontraban en Hamilton Hall y el campamento ubicado en el césped a pedido de la universidad. Aunque no se reportaron heridos, la acción se da en medio de protestas contra la guerra en universidades del país.

Un video dramático mostró cómo los policías, fuertemente equipados y en un camión policial con escalera, treparon por una ventana para acceder al histórico edificio Hamilton Hall, conocido por su papel en una protesta contra la guerra de Vietnam hace décadas, donde los manifestantes se habían atrincherado después de romper ventanas y puertas para entrar a menos de 24 horas antes.

La policía utilizó "explosiones flash", o dispositivos de distracción, para sofocar cualquier posible respuesta de los manifestantes mientras avanzaban. Dijeron que no se utilizó gas lacrimógeno. Las autoridades en una conferencia de prensa el miércoles elogiaron a la Policía de Nueva York por su moderación, lo que ocurrió cuando los estudiantes que protestaban en UCLA participaron en actos violentos y la policía trabajaba para expulsarlos.

"La precisión policial de la Policía de Nueva York garantizó que la operación fuera organizada, tranquila y que no hubiera heridos ni enfrentamientos violentos", dijo el miércoles el alcalde Eric Adams. "No hay nada pacífico en bloquear edificios, destruir propiedades o destruir cámaras de seguridad. No podemos permitir que lo que debería ser una protesta legal se convierta en un espectáculo violento que no sirve para nada".

Columbia, que se había enfrentado a una reacción violenta por convocar a la Policía de Nueva York cuando las protestas iniciales se intensificaron el mes pasado, tomó la decisión de volver a llamar a los agentes el martes por la noche "con el mayor pesar" para disipar lo que los funcionarios de la universidad describieron que se había convertido en "un peligro claro y presente para las personas, la propiedad y el funcionamiento sustancial de la universidad".

Lee la carta completa aquí. Se emitió una alerta de refugio en el campus antes y durante la operación.

Aproximadamente entre 40 y 50 de las alrededor 300 personas arrestadas en Columbia el martes estaban en Hamilton Hall, la mayoría en el primer piso. Los manifestantes ocupantes serán acusados de robo en tercer grado, conducta delictiva y allanamiento de morada. Los manifestantes que participen en el campamento en el césped serán acusados de allanamiento de morada y alteración del orden público.

No está claro cuántos de los estudiantes arrestados fueron los de Columbia. Algunos pueden ser expulsados. Los investigadores habían dicho que la evidencia indicaba que agitadores externos cooptaron la protesta y fueron en gran parte responsables de la escalada. Otros estudiantes que se negaron a cumplir con la política universitaria el martes y durante el transcurso de las protestas que duraron semanas enfrentan una suspensión, lo que significa que sus identificaciones universitarias serán desactivadas y no podrán terminar el semestre. Las finales concluyen esta semana.

La escuela ha pedido a la policía que permanezca en el campus hasta el 17 de mayo para garantizar que no surjan campamentos adicionales y mantener el orden. La graduación está prevista para el 15 de mayo.

Las restricciones que limitan el acceso a Columbia a un punto de entrada (en la calle 116 y Ámsterdam) y al personal esencial y a los estudiantes que viven en dormitorios se implementaron a primera hora del martes en respuesta a las protestas y siguen vigentes por ahora.

Alfredo Acosta con los detalles.

Se intensifican las protestas contra la guerra en Nueva York y en otros lugares

Lo que ocurrió en Columbia el martes por la noche se podía prevenir, dijeron las autoridades.

A primera hora de la tarde, el alcalde Eric Adams y el comisionado de la Policía de Nueva York, Edward Caban, hicieron un llamado a los manifestantes de Columbia para que abandonaran Hamilton Hall "antes de que la situación empeore" aún más.

"No podemos ni permitiremos que lo que debería ser una reunión pacífica se convierta en un espectáculo violento que no sirve para nada", dijo Adams. "No podemos esperar hasta que esta situación se vuelva aún más grave. Esto debe terminar ahora".

Alejandro Mendoza y Darling Burdiez presentan los detalles desde el estudio.

Esa conferencia de prensa siguió a llamados a la acción similares de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y de la Casa Blanca, que condenaron la escalada el martes.

"El presidente Biden respeta el derecho a la libre expresión, pero las protestas deben ser pacíficas y legales", decía un comunicado. "Tomar edificios por la fuerza no es pacífico, está mal".

La policía ha recorrido campus universitarios en todo Estados Unidos durante las últimas dos semanas en respuesta a las protestas que pedían a las universidades que dejaran de hacer negocios con Israel o con empresas que apoyan la guerra en Gaza. Ha habido enfrentamientos y más de 1,000 detenciones. En casos más raros, los funcionarios universitarios y los líderes de las protestas llegaron a acuerdos para restringir la interrupción en la vida del campus y las próximas ceremonias de graduación.

Las protestas en el campus nacional de Columbia comenzaron en respuesta a la ofensiva de Israel en Gaza después de que Hamas lanzara un ataque mortal contra el sur de Israel el 7 de octubre. Los militantes mataron a unas 1,200 personas, la mayoría de ellas civiles, y tomaron aproximadamente 250 rehenes. Israel, que prometió acabar con Hamas, ha matado a más de 34,000 palestinos en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud de esa zona.

A medida que las negociaciones de alto el fuego parecían ganar fuerza, no estaba claro si esas conversaciones llevarían a un alivio de las protestas.

Israel y sus partidarios han calificado las protestas universitarias de antisemitas, mientras que los críticos de Israel dicen que utiliza esas acusaciones para silenciar a la oposición. Aunque algunos manifestantes han sido captados por las cámaras haciendo comentarios antisemitas o amenazas violentas, los organizadores de las protestas, algunos de los cuales son judíos, dicen que se trata de un movimiento pacífico destinado a defender los derechos de los palestinos y protestar contra la guerra.