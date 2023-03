Fuentes: No se espera que la acusación de Trump se de a conocer hoy

Lo que debes saber Un jurado de Manhattan acusó formalmente a Donald Trump, lo que marca los primeros cargos penales presentados contra un expresidente o presidente en oficio de los Estados Unidos; la acusación permanece sellada en este punto.

Algunos expertos han dicho que creen que Trump podría ser acusado de falsificar registros comerciales, lo que puede ser un delito menor o un delito grave según la ley de Nueva York. Los fiscales no han dicho si buscarían tiempo en la cárcel, pero una acusación o incluso una condena no impedirían que Trump se postulara en 2024.

El expresidente ha negado enérgicamente las acusaciones en su contra en el caso del dinero secreto y en varias otras investigaciones separadas en curso; su abogado dice que el republicano tiene la intención de "luchar enérgicamente contra este enjuiciamiento político en los tribunales".

NUEVA YORK -- No se espera que los fiscales le pidan a un juez que revele la acusación sin precedentes del gran jurado de Manhattan contra el expresidente Donald Trump el viernes, según confirmó a nuestra cadena hermana NBC News una fuente con conocimiento directo de los procedimientos judiciales, aunque su abogado dice que la oficina del fiscal de distrito inicialmente quería que se rindiera.

Joe Tacopina, un abogado de Trump, confirmó a NBC News que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quería que Trump se entregara el viernes, pero Tacopoina dijo que él y otros asistentes de Trump rechazaron la solicitud. Tacopoina dijo que el Servicio Secreto necesitaba más tiempo para prepararse, una afirmación que el Servicio Secreto niega, según fuentes de NBC News.

Esas fuentes dijeron que el destacamento del Servicio Secreto estaba preparado para transportar a Trump a Nueva York en cualquier momento, diciendo que sus miembros simplemente están respondiendo a órdenes basadas en fechas acordadas entre el equipo de defensa de Trump y la oficina de Bragg. La oficina de Bragg confirmó el jueves por la noche que su equipo se había comunicado con el de Trump para coordinar su rendición. No se ha fijado oficialmente la fecha de la lectura de cargos y la acusación del gran jurado permanece sellada por ahora.

Algunos expertos han dicho que creen que Trump podría ser acusado de falsificar registros comerciales, lo que puede ser un delito menor o un delito grave según la ley de Nueva York. Para asegurar una condena por el cargo de delito grave, los fiscales tendrían que probar que los registros fueron falsificados con la intención de cometer u ocultar un segundo delito.

No está claro qué alegan los fiscales como segundo delito.

Si Trump realmente se entrega, espere un proceso relativamente rápido y la liberación sin fianza (como es común en Nueva York), y con un enfoque en la seguridad. No existe un libro de jugadas para contratar a un expresidente con la protección del Servicio Secreto de EEUU. Los agentes tienen la tarea de proteger a los expresidentes a menos y hasta que digan que no la necesitan. Trump ha mantenido su detalle, por lo que los agentes deberían estar a su lado en todo momento.

Dadas las preocupaciones de seguridad, dicen los expertos, es poco probable que Trump caminará esposado por una acera o por un pasillo de la corte lleno de gente. Para la mayoría de los acusados, eso sería típico, al igual que la toma de huellas dactilares y una foto policial.

El propio Bragg no hizo ningún comentario cuando salió de su oficina el jueves por la noche.

Los abogados de Trump le dijeron a NBC News que se espera que el expresidente sea procesado el martes, mientras que dos fuentes familiarizadas con el asunto dijeron que el plan tentativo es que Trump comparezca ante el juez Juan Merchan después de las 2:15 p. m. La Policía de Nueva York ha ordenado que todos sus oficiales estén uniformados y se preparen para desplegarse en consecuencia a partir del viernes.

El analista político Carlos Vargas aseveró que esta acusación unirá las bases dentro del Partido Republicano de cara a las próximas elecciones.

Qué dice Trump

El equipo de Trump ha negado haber actuado mal durante la investigación y lo volvió a hacer a gritos el jueves. Tacopina dijo que el expresidente no cometió ningún delito y se comprometió a “combatir enérgicamente esta acusación política en los tribunales”.

Tacopina ha acusado a los fiscales de “distorsionar las leyes” para intentar derribar al expresidente. Ha descrito a Trump como una víctima de extorsión que tuvo que pagar el dinero porque las acusaciones iban a avergonzarlo “independientemente de la campaña”.

En una larga declaración propia en la que volvió a negar las acusaciones, Trump se hizo eco de las afirmaciones que hicieron sus abogados el jueves anterior, calificando el caso de "persecución política e interferencia electoral al más alto nivel en la historia".

“Los demócratas han mentido, engañado y robado en su obsesión por tratar de ‘atrapar a Trump’, pero ahora han hecho lo impensable: acusar a una persona completamente inocente en un acto de interferencia electoral flagrante”, dice la declaración de Trump. "Los demócratas han hecho trampa innumerables veces a lo largo de las décadas, incluido el espionaje de mi campaña, pero utilizando nuestro sistema de justicia como arma para castigar a un oponente político, que resulta ser presidente de Estados Unidos y, con mucho, el principal candidato republicano a la presidencia, nunca ha sucedido antes".

Como lo ha hecho continuamente en el pasado, Trump una vez más llamó a la investigación una "cacería de brujas". Continuó persiguiendo a Bragg, a quien llamó "una vergüenza… haciendo el trabajo sucio de Joe Biden, ignorando los asesinatos, robos y asaltos en los que debería concentrarse".

Legalmente, una acusación no impide que Trump se postule en 2024, como ha prometido hacer en repetidas ocasiones. Los fiscales no han dicho si tenían la intención de buscar tiempo en prisión en caso de una condena, un desarrollo que tampoco impediría que Trump busque o gane la presidencia.

El jurado pasó semanas reuniéndose en secreto para investigar la participación de Trump en un pago de 130.000 dólares realizado en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para evitar que hiciera público un encuentro sexual que dijo haber tenido con él años antes. El abogado de Trump, Michael Cohen, pagó a Daniels a través de una empresa ficticia antes de que Trump le reembolsara, cuya empresa, la Organización Trump, registró los reembolsos como gastos legales.

A principios de 2016, Cohen también hizo arreglos para que la ex modelo de Playboy Karen McDougal recibiera un pago de 150.000 dólares por parte del editor del tabloide de supermercado The National Enquirer, que luego silenció su historia.

Trump niega haber tenido relaciones sexuales con ninguna de las dos mujeres.

La compañía de Trump “engrosó” el reembolso de Cohen por el pago de Daniels para sufragar los pagos de impuestos, según los fiscales federales que presentaron cargos penales contra el abogado en relación con los pagos en 2018. En total, Cohen recibió $360,000 más un bono de $60,000, por un total de $420,000.

Cohen se declaró culpable de violar la ley federal de financiamiento de campañas en relación con los pagos. Los fiscales federales dicen que los pagos equivalían a asistencia ilegal no declarada a la campaña de Trump. Pero se negaron a presentar cargos contra el propio Trump.