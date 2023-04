En video: así fue la confrontación previa al tiroteo mortal en un centro comercial

El video de la cámara corporal de un oficial del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles capturó los momentos previos a un tiroteo mortal ocurrido en enero en un centro comercial del sur de California.

El tiroteo ocurrió antes de la medianoche del 11 de enero, frente a una tienda Macy's en Westfield Valencia Town Center.

Los agentes respondieron, alrededor de las 11 p.m., a un reporte de allanamiento en el centro comercial en la cuadra 24000 de Valencia Boulevard. El centro comercial estaba cerrado en ese momento.

Los agentes respondieron al centro comercial el miércoles por la noche después de un informe de allanamiento.

Una persona que llamó al 911 dijo a las autoridades que el hombre se negó a irse y amenazó a los empleados del centro comercial.

“Básicamente, quiere comenzar una pelea cada vez que nos acercamos a él para intentar que se vaya”, dijo la persona que llamó. “Simplemente dice que la única forma en que va a salir de aquí es si pongo a uno de ustedes en una llave de estrangulamiento y cosas así”.

El hombre fue identificado más tarde como Christopher Lee Mercurio, de 50 años.

El video de la cámara de seguridad mostró a Mercurio, sentado en la entrada de un centro comercial, acercándose a un agente que llegaba en una camioneta. El oficial le contó a Mercurio sobre la información proporcionada a las autoridades en la llamada al 911, dijo el departamento del alguacil.

Mercurio respondió que mataría a cualquiera que intentara que se fuera, dijo la agencia. Se le puede escuchar diciéndole al oficial: “Voy a jod----el c----".

Se puede escuchar al oficial pidiéndole repetidamente a Mercurio que retroceda mientras él caminaba hacia ella. Luego la golpeó en la cara y la cabeza, dijo el departamento del alguacil.

También se puede escuchar a la agente informando que está en una confrontación. A medida que el hombre avanza, se la puede escuchar repetidamente diciéndole que disparará si se acerca más.

Después de los disparos, Mercurio regresó a los sacos de dormir junto a la entrada de la tienda y se desplomó. Fue llevado a un hospital y luego murió.

El video completo de la cámara corporal se publicó en la página de YouTube del departamento del alguacil.

El Departamento de Justicia de California está investigando el tiroteo.

