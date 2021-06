Alcalde de Houston lanza plataforma para facilitar quejas contra la policía

HOUSTON – El alcalde de Houston, Sylvester Turner, anunció la creación de un centro virtual de quejas que buscará mayor transparencia en las actividades de la policía de la ciudad.

El “Police Transparency Hub” incluye cinco tableros que permitirán a la comunidad acceder más fácil a información del Departamento de Policía.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Estos cinco tableros de información permitirán conocer datos sobre arrestos y citaciones, uso de la fuerza, paradas de tráfico, acciones disciplinarias y diversidad de los empleados de HPD.

La nueva plataforma digital permitirá a quienes interpongan una queja subir fotografías y videos que sustenten la denuncia.

El sistema estará disponible en seis idiomas: inglés, español, francés, vietnamita, chino y árabe.

“Este es otro paso significativo hacia el incremento de la transparencia y la responsabilidad, mientras seguimos construyendo confianza entre el público y el Departamento de Policía”, dijo el alcalde al anunciar la plataforma.

Las quejas que se registren a través de esta plataforma serán supervisadas por la Oficina de Reforma a la Policía, liderada por la subinspectora general, Crystal Okorafor.

Las quejas contra la policía se podrán instaurar no solo a través del sistema en línea, sino que se podrá acudir a organizaciones no gubernamentales como Lulac, NAACP, Anti-Defamation League, Islamic Society of Greater Houston, la Oficina de la Alcaldía para Personas con Discapacidades y la Fuerza de Tarea Conjunta para la Comunidad LGBTQ.

Para presentar una queja a través de este sistema lo puedes hacer aquí.

Policía de Houston busca a las personas que atacaron a los dueños de un vehículo al que le querían robar el convertidor catalítico de su camioneta.