Un grito de ayuda contra el abuso a los adultos mayores

HOUSTON - En el Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso a los Adultos Mayores, las autoridades del Condado Harris han lanzado una alerta sobre el alarmante incremento de casos de maltrato hacia las personas de la tercera edad.

Según cifras oficiales, existen más de 17,000 investigaciones abiertas por presuntos casos de abuso físico, psicológico y financiero contra ancianos en la región.

El comisionado del Distrito 2 del Condado Harris, Adrian García, expresó su preocupación por la situación y señaló que "la gente se está aprovechando del dinero que los ancianos están recibiendo, ya sea de la Seguridad Social u otros beneficios".

Hasta el momento, alrededor de 400 personas han sido juzgadas por estos delitos.

Luz Blanco, oficial del Alguacil del Condado Harris, reveló una realidad escalofriante: "El 74% de los adultos que fueron explotados no reportan, no reportan, porque los agresores son muchas veces las familias, las mismas personas que los cuidan, a los que se les paga".

Stella Mireles, de Harris County Resources for Children and Adults, hizo un llamado a la comunidad para denunciar estos casos y recordó que hay ayuda disponible. "Yo conozco gente que dice 'si este pasó, otro pasó'. Dice 'Yo no sabía dónde hablar'. Ahora ya saben a dónde hablar. Y por favor, hablen. Reporten. Mira, no necesitas dar tu nombre. Salva la vida de esa persona que anda sufriendo".

Si usted es testigo de un caso de abuso hacia un adulto mayor, puede reportarlo de forma anónima al número 800-252-5400 para ayudar a esa persona que más lo necesita.

