Intensa búsqueda tras balacera en un parque en el noreste de Houston; dos muertos

HOUSTON - Al menos dos personas muertas en una balacera la tarde del jueves en un parque en el noreste de Houston.

El incidente ocurrió a eso de la 1:00 de la tarde en el parque Bauer Pocket Park ubicado en la cuadra 2201 Bauer Drive cerca del vecindario Spring Branch Central.

Al momento hay fuerte presencia policial buscando un sospechoso, cerrando gran parte de la calle con unidades caninas en la zona.

Un hombre que viste una camiseta y un pantalón azules habría sido colocado en una patrulla, sin embargo, pareciera no estar detenido.

HPD commanders and PIO are en route to 2200 Bauer St. after two persons were found fatally shot.



Suspect fled the scene.



No other information at this time, as the investigation is on-going. #HouNews pic.twitter.com/anZXc3L8cK