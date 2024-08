Buen samaritano salva a menor de edad de una agresión, arrestan al sospechoso

HOUSTON - Ya está tras las rejas un hombre que presuntamente intentó agredir sexualmente a una joven de 15 años cuando se bajó de un autobús de METRO al este de Houston.

La niña fue alcanzada por el sujeto pero los gritos desesperados de auxilio llegaron a los oídos de un buen samaritano, aparentemente un maestro, que no dudó en confrontar al sospechoso a punta de pistola.

This sexual assault suspect has been arrested! A heroic act by a Good Samaritan heard the girl in distress & scared the attacker off by pointing a gun at him. Thank you for doing the right thing - you save her life & potentially many others. 👏🏼👏🏼👏🏼 https://t.co/gSE8UdDSSa