“No descarguen su ira”: funcionarios preocupados ante amenazas a empleados de Centerpoint

HOUSTON - Una serie de incidentes contra empleados de CenterPoint Energy ha genrado preocupación en las autoridades locales y estatales.

Los trabajadores, que se encuentran laborando arduamente para restablecer el suministro eléctrico en la región, han sido objeto de amenazas y agresiones verbales por parte de ciudadanos frustrados por la falta de electricidad tras el paso de Beryl.

La administradora ejecutiva del Condado Harris, Lina Hidalgo, reveló que se han reportado casos alarmantes, incluyendo "alguien que sacó un arma contra un grupo de trabajadores de líneas eléctricas y también alguien disparando perdigones a los camiones de CenterPoint".

Hidalgo hizo un llamado a la calma, recordando que muchos de estos trabajadores han venido de fuera del estado para ayudar y están trabajando largas jornadas en una situación compleja.

Por su parte, el alguacil del Condado Fort Bend, Eric Fagan, y el administrador ejecutivo del mismo condado, KP George, condenaron enérgicamente estos actos de violencia.

Thanks @houstonpolice for the support and reminder to be cautious around our restoration crews. Please do not approach them and give them plenty of room to safely make repairs as they work to restore electric service in our communities. https://t.co/wm0la45b6H

"No toleraremos que estos trabajadores sean abusados, y mucho menos que les apunten con un arma", declaró Fagan en una rueda de prensa.

El representante estatal Tom Oliverson advirtió que estas amenazas solo retrasan el proceso de restauración del servicio, ya que los trabajadores deben detener sus labores durante horas cuando reciben amenazas creíbles.

También ejecutivos de CenterPoint Energy informaron a través de su cuenta de X (antes Twitter) que han recibido "numerosos reportes de amenazas contra nuestros empleados y equipos".

Safety is our number one priority. We have received numerous reports of threats being made to our employees and crews.



We understand how difficult and frustrating it is for our customers to be without power, particularly in this summer heat. Our crews are working day and night… pic.twitter.com/ybaZyvqNLY