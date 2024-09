EN VIVO: Gigantesco incendio por rotura de tubería de gas en La Porte

HOUSTON - Gigantescas llamas de observan desde la distancia tras la rotura de una tubería de gas en La Porte.

Bomberos trabajan para apagar el fuego, desde las 10:00 a.m

El incendio esta en la cuadra 9800 de Spencer Highway y Fairmont Parkway. mientas tanto ordenan la evacuación de residentes en las calles Lueta y Canada.

Escuelas y tiendas en la zona están bajo resguardo.

#PipelineFire | Emergency responders are responding to a Pipeline Fire near Spencer Hwy and Summerton.



The Fire Department is recommending an evacuation between Luella and Canada.



Our office will update the community as more information is gathered.