Erica Lee Carter se postula para completar el mandato de su madre Sheila Jackson Lee

HOUSTON - En un giro inesperado por algunos y esperado por otros, Erica Lee Carter anuncia su candidatura para completar el mandato de su madre, la fallecida congresista Sheila Jackson Lee, en la elección especial del 5 de noviembre.

La decisión llega apenas dos semanas después del funeral de Jackson Lee, quien representó al 18º Distrito Congresional de Texas durante décadas antes de su fallecimiento en julio debido a un cáncer de páncreas.

Carter, inspirada por el legado de servicio público de su madre, expresó su deseo de continuar el trabajo iniciado en el 118º Congreso.

"Mi mamá era la consumada finalizadora", declaró Carter, destacando la dedicación inquebrantable de Jackson Lee a sus constituyentes hasta sus últimos días.

La candidata enfatizó su intención de mantener las prioridades de su madre, incluyendo la justicia, la igualdad, la atención médica, los derechos humanos y las oportunidades económicas para todos.

Carter hizo un llamado a la unidad entre los demócratas del Condado de Harris para asegurar que el distrito recupere su voz en asuntos nacionales críticos.

La decisión de Carter de postularse surge tras las peticiones de líderes comunitarios y figuras demócratas prominentes.

Si resulta electa, se comprometió a "terminar por mi mamá" y honrar el legado de la Honorable Sheila Jackson Lee en el Congreso.

Erica Lee Carter - Daughter of The Late Congresswoman Sheila Jackson Lee issues the following statement:



“I WANT TO FINISH FOR MY MOM!” pic.twitter.com/HuYv3rbXFh