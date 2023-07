Estos son los lugares donde sí puedes encender fuegos pirotécnicos en el área de Houston

HOUSTON - Con la llegada de las festividades del 4 de julio, es importante conocer los lugares autorizados para encender fuegos pirotécnicos en el área de Houston. Aunque el uso de fuegos artificiales puede ser emocionante, es esencial seguir las regulaciones y restricciones para garantizar la seguridad de todos.

La Ciudad de Houston utiliza su autoridad para imponer una prohibición de fuegos artificiales en toda la ciudad, lo que significa que, en su mayor parte, es ilegal encender fuegos artificiales.

Eso puede ser decepcionante para algunas personas. Sin embargo, el condado no incorporado de Harris no tiene una prohibición, siempre y cuando no estés dentro de los 600 pies de un hospital, una gasolinera, un puesto de fuegos artificiales, una escuela, una iglesia o los enciendas desde un vehículo en movimiento.

Para todos esos puntos de interés, Jeff Reichman recopilo datos y creó un mapa interactivo donde ubica los puntos de interés donde es prohibido realizar el encendió de fuegos artificales.

<iframe src="https://www.januaryadvisors.com/wp-content/uploads/automaps/fireworks.html" width="100%" height="650px" scrolling="no" frameborder="0"></iframe>

Este mapa resalta el condado no incorporado de Harris en verde y los lugares prohibidos en rojo.

Este mapa no es un sustituto del sentido común y no te está dando asesoramiento legal. Es solo un punto de partida para que te informes antes de prender fuegos artificiales.

Es importante recordar que encender fuegos artificiales en lugares no autorizados está estrictamente prohibido y puede resultar en multas y sanciones. Además, el uso irresponsable de fuegos pirotécnicos puede poner en peligro la seguridad de las personas y causar daños materiales.

Si planeas disfrutar de fuegos artificiales este 4 de julio, te recomendamos asistir a eventos organizados por profesionales y autorizados. Estos espectáculos suelen ofrecer una experiencia segura y emocionante para toda la familia.