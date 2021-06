Fallo de Corte Suprema aún deja puertas abiertas para beneficiarios de TPS: abogada

Hay veces que la ley no está de nuestro lado. Este será, desafortunadamente, el caso de muchísimos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que busquen convertirse en residentes legales permanentes, tras la más reciente decisión de la Corte Suprema en temas de inmigración.

Con su decisión—unánime y escrita por una de las juezas liberales—la Corte puso fin a una larga batalla en las cortes inferiores sobre la controversia de si el TPS constituye una admisión a los Estados Unidos, para propósitos de una aplicación de ajuste de estatus o residencia legal permanente.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Lamentablemente, y a pesar de que la decisión cerró el debate, la contestación de la Corte fue que no lo es.

De esta manera, aquellos inmigrantes que entraron al país sin ser admitidos o de manera ilegal, y sucesivamente obtuvieron TPS, no podrán utilizar su aprobación de TPS como una admisión para poder aplicar para la residencia permanente dentro de los Estados Unidos.

Aunque la decisión nos deja un poco decepcionados, vale la pena aclarar que tampoco significa el fin del mundo.

En primer lugar, aquellos beneficiarios de TPS que entraron legalmente al país si podrán aplicar para su residencia, en virtud de esa entrada legal, y siempre y cuando cumplan con los demás requisitos.

De igual forma, aquellos que reúnan todos los requisitos para la residencia excepto por contar con una entrada legal, también podrán obtener su residencia mediante el proceso consular.

Así las cosas, el verdadero problema con la decisión es que forzará a estos beneficiarios de TPS a separarse temporalmente de sus familiares para poder completar un proceso más tedioso, y de paso, incurriendo en más gastos, sobre todo, durante esta difícil situación económica que atraviesa la mayor parte del mundo.

Por otra parte, la decisión no es completamente nefasta, ya que contrario a las políticas de la administración anterior, el TPS aún sigue vivo y recientemente se añadió a Venezuela como uno de los países protegidos por el mismo.

Por último, actualmente existe legislación aprobada en la Cámara de Representantes en Washington, para permitir que los beneficiarios de TPS puedan aplicar para su residencia en los Estados Unidos, aunque aún falta que sea evaluada por el Senado.

Esto mantiene vivas las esperanzas de que el Congreso tome cartas en el asunto y legisle lo que la Corte Suprema no pudo decidir.

Así que les repito, a pesar de esta decisión, todavía existen varias maneras de que los beneficiarios de TPS obtengan su residencia permanente. No se me desanimen, que no todo está perdido.

Como ya les he recordado anteriormente, estas expresiones son de carácter educativo y no constituyen asesoría legal.

Si usted o algún conocido ha iniciado o piensa iniciar cualquier trámite migratorio, en especial aquellos discutidos aquí, les recomiendo que consulten con un abogado de inmigración con experiencia y debidamente admitido a ejercer las leyes, para que discutan los detalles de su caso.

Por último, nunca confíen sus casos a notarios.