Incendio ataca al Texas Renaissance Festival

HOUSTON – Un tremendo susto se llevaron los organizadores del Renaissance Festival luego de que este lunes en la noche se originaria un incendio en una de las zonas de comida.

La conflagración afectó la estructura del Italian Village cerca de la medianoche.

Las llamas fueron contenidas por los bomberos de Todd Mission antes de que se propagaran a otras estructuras.

Cabe resaltar que este será el último fin de semana de Renaissance Festival y hasta el momento no parece que las actividades se vayan a suspender a causa de este incendio.

Las autoridades no registraron víctimas humanas ni animales.

Según voceros del Rennaissance, la causa del incendio pudo ser una falla en un transformador.

