Arrestan dos estudiantes en manifestación pro Palestina en la Universidad de Houston

HOUSTON - La jornada de este miércoles en la Universidad de Houston estuvo marcada por episodios de tensión y arrestos durante una manifestación estudiantil en apoyo a la causa palestina.

Según informó la institución académica, un grupo de aproximadamente 60 personas erigió un campamento de tiendas en la Plaza Butler durante la noche del martes.

En cumplimiento de los estatutos de Texas que prohíben la instalación de tiendas y campamentos en los terrenos universitarios, la policía de la Universidad de Houston (UHPD) procedió a desmantelar el campamento en la mañana del miércoles.

Fue durante este proceso que se produjeron los dos arrestos.

Los agentes de la UHPD llegaron al área alrededor de las 7:00 a.m. y comenzaron a emitir avisos verbales para que se retirara el campamento.

Aproximadamente dos horas después, los oficiales desmontaron el campamento, una tarea que les tomó unos 20 minutos.

JOIN @palyouthmvmt & @SJPHouston at the newly established encampment at UH!



We invite everyone to join us in solidarity at Gaza Plaza (formerly Butler Plaza) as students at UH join the wave of students rising up against the ongoing genocide that our universities are funding! 🇵🇸 pic.twitter.com/FdRHJ03xP2